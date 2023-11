Chemnitz - In Chemnitz hat die Polizei einen toten 70-Jährigen in einer Wohnung gefunden. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag. Allerdings fand die Polizei bei dem Einsatz am Donnerstag massenhaft Chemikalien - einige davon gefährlich. Etwa vier Kilogramm der Chemikalien seien nicht transportfähig gewesen, führte die Sprecherin aus.

Mithilfe von LKA-Spezialisten seien die Chemikalien zur Umsetzung gebracht und so vernichtet worden, so die Sprecherin. Der Hauseingang und angrenzende Häuser seien evakuiert worden. Laut Sprecherin handelte es sich bei den Chemikalien um Stoffe aus „dem pyrotechnischen Bereich“.