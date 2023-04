Gefährliches Gas in Supermarkt in Roßla ausgetreten

Südharz - In einem Supermarkt in Südharz (Landkreis Mansfeld-Südharz) ist ein gefährlicher Stoff ausgetreten. Es gab deshalb einen Großeinsatz der Feuerwehr. Nach Angaben der Polizei hatten ein Mann und eine Frau in einer Einkaufspassage im Ortsteil Roßla am Dienstagabend einen beißenden Geruch festgestellt. Sie hatten über Atembeschwerden geklagt. Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten fest, dass es sich um den Stoff Propen handelte, der in Verbindung mit Luft ein zu einem explosionsfähigem Gemisch wird.

Der Mann und die Frau seien medizinisch versorgt worden, befanden sich jedoch in keinem lebensbedrohlichen Zustand, hieß es. Zudem evakuierten die Einsatzkräfte zwölf weitere Personen aus der Passage. Die Polizei habe die Ermittlungen eingeleitet, hieß es.