Hannover - Gefangene der Justizvollzugsanstalt in Hannover sammeln Geld für das Jugendhospiz „Löwenherz“ in Syke (Landkreis Diepholz). Durch gesammelte Pfandflaschen, die die Gefangenen von ihrem erarbeiteten Geld bezahlten, seien bisher schon rund 700 Euro zusammengekommen, teilte die Justizvollzugsanstalt mit. „Viele Gefangene haben selber Kinder. Wir möchten mit dieser Aktion den schwächsten Menschen in unserer Gesellschaft etwas zurückgeben“, sagte einer der beteiligten Gefangenen.

Rechtskräftig verurteilte Gefangene müssen in Niedersachsen arbeiten und verdienen pro Tag rund zwölf Euro. Auch Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt beteiligten sich an dem Flaschensammeln. Bereits im vergangenen Jahr kamen bei einer ähnlichen Aktion mehr als 2500 Euro für schwerkranke Kinder zusammen.