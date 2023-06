Rosengarten - Das Projekt „Königsberger Straße - Heimat in der jungen Bundesrepublik“ im Kiekeberg-Museum in Rosengarten im Landkreis Harburg ist am Wochenende eröffnet fertiggestellt worden. Als letzter Baustein wurde das originalgetreue Flüchtlingssiedlungshaus von 1955 fertiggestellt. Es holt die Nachkriegszeit von 1945 bis 1979 ins Museum und soll die Bedürfnisse der Vertriebenen und die Herausforderungen der Nachkriegszeit zeigen.

Auf dem Programm standen Führungen, Vorführungen, Mitmachaktionen und Darstellungen der „Gelebten Geschichte“ rund um das Landleben in den 1950er bis 1970er Jahren. Mehr als zwölf Millionen Vertriebene kamen damals nach Deutschland.

Im Projekt „Königsberger Straße“ sind Einrichtungen nach den Plänen von 1961 für eine Ladenzeile konzipiert worden. Sie sollte in Meckelfeld, einem damals stark angewachsenen Ort nahe der Hamburger Stadtgrenze, entstehen. Dazu gehörten auch ein Fertighaus und eine Tankstelle.

Der Bund, das Land Niedersachsen, die Metropolregion Hamburg und andere haben das Ausstellungsprojekt gefördert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 6,14 Millionen Euro.