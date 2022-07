Geflüchteter Gefangener von selbst zurückgekehrt

Celle - Nach einer zweitägigen Flucht ist am Samstag ein Strafgefangener wieder in die Vollzugsanstalt zurückgekehrt. Der am Donnerstag geflüchtete Mann sei am Samstag selbstständig in den Maßregelvollzug in Rehburg/Loccum zurückgekommen, teilte die Polizei in Celle mit.

Der Mann war in Begleitung auf dem Weg von einem Gerichtstermin in Lüneburg zum Maßregelvollzug in Rehburg/Loccum. Der als gefährlich geltende Gefangene nutzte einen Toilettengang im Bereich des Soltauer Ortsteils Stübeckshorn zur Flucht.