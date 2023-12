Stendal - Nach Bekanntwerden eines Falls von Geflügelpest in Brandenburg hat auch der angrenzende Landkreis Stendal Maßnahmen ergriffen. So veröffentlichte der Kreis am Freitag eine entsprechende Allgemeinverfügung zum Schutz gegen die Geflügelpest. Diese gilt für mehrere Ortschaften an der Landesgrenze zu Brandenburg rund um den Ort Damerow. Unter anderem gelte eine Stallpflicht für Geflügel.

Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine Viruserkrankung, die für Hausgeflügel hochansteckend ist. Einige Varianten der Geflügelpestviren können in Einzelfällen auch auf andere Tiere und Menschen übertragen werden. In einem Betrieb mit 11.500 Tieren im Landkreis Ostprignitz-Ruppin war ein Fall von Geflügelpest aufgetreten.