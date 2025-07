Berlin - Ein 36 Jahre alter Autofahrer ist in einer Kurve in Pankow von der Straße abkommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann kam mit Verletzungen am Oberkörper und Arm am Freitagnachmittag in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Warum der Autofahrer von der Straße im Ortsteil Stadtrandsiedlung Malchow abkam, war zunächst unklar.