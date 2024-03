Coswig - Unbekannte haben in Coswig (Landkreis Wittenberg) einen Gegenstand von einer Brücke auf einen fahrenden Güterzug geworfen. Das Wurfgeschoss durchschlug die äußere Frontscheibe des Zugs, aber landete nicht im Führerhaus, wie die Bundespolizei Magdeburg am Montag mitteilte. Bei dem Gegenstand könnte es sich demnach um eine Flasche gehandelt haben. Der Lokführer wurde bei dem Vorfall am frühen Samstagmorgen nicht verletzt und der Zug fuhr weiter, wie es hieß.

Die Polizei fahndete am Samstag unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern, konnte bislang aber niemanden ausfindig machen. Die Bundespolizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen.