Dank ihres Erfolgslaufs bei der WM gehen die deutschen Handballerinnen dem Olympiasieger im ersten K.o.-Spiel aus dem Weg. Die erste Medaille seit 18 Jahren wird wahrscheinlicher.

Dortmund - Die deutschen Handballerinnen gehen im WM-Viertelfinale Olympiasieger Norwegen aus dem Weg und treffen auf Brasilien. Mit einem Sieg am Dienstag (17.15 Uhr/ZDF) kann die Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch in ihr erstes WM-Halbfinale seit 2007 einziehen.

Das DHB-Team geht nach sechs souveränen Turnierauftritten als Favorit in die Partie gegen die Seleção, die sich im Spiel um Platz eins in ihrer Hauptrundengruppe Olympiasieger Norwegen mit 14:33 geschlagen geben musste.

Mindestens 8.500 Zuschauer werden am Dienstag in der Dortmunder Westfalenhalle erwartet. Das Finalwochenende findet dann in Rotterdam statt. Die deutsche Riege hofft auf die erste WM-Medaille seit Bronze vor 18 Jahren. Den bislang einzigen Titel gab es 1993.