Emden - Das Eindock-Manöver des Frachters „Sabine“ im Emder Hafen ist abgeschlossen. „Das Schiff ist eingedockt“, sagte Bergungsleiter Stephan Müller am Dienstagabend. Bergungsspezialisten hatten demnach den mithilfe von Luftsäcken gehobenen Havaristen an die Schwimmplattform gekoppelt. „Das hat alles gut geklappt, es gab keine bösen Überraschungen“, so Müller. Die Plattform wurde demnach zuvor so weit abgetaucht, dass genügend Wasser unter dem Kiel der „Sabine“ war, um den Frachter mit Seilwinden einzudocken. Der Vorgang am Dienstag habe mehrere Stunden gedauert.

Das 85 Meter lange und 9,50 Meter breite Binnenschiff war am 5. Oktober am Emder Südkai bei der Beladung mit gut 1100 Tonnen Split aus zunächst unbekannter Ursache gesunken. Die Besatzung konnte sich retten, die Ladung wurde nach und nach geborgen.

Die Bergung des gesunkenen Frachters, die am Freitagmorgen begonnen hatte, entwickelte sich für die Bergungskräfte zuletzt zu einem Geduldspiel. Erst steckte das Schiff im Schlick des Emder Hafenbeckens fest, dann störten starke Windböen die Bergung. Am Dienstag war zudem eine benötigte Pier für das Eindock-Manöver zunächst durch die Abfertigung eines anderen Schiffes belegt.

Nach der Bergung soll der Frachter in Dänemark verschrottet werden.