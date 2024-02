Ein Mann wird in Berlin mit einem Messer angegriffen und muss notoperiert werden. Später soll der Tatverdächtige im Rathaus von Sehnde in Niedersachsen eine Frau in seine Gewalt gebracht haben.

Berlin - Ein 25 Jahre alter Mann soll einen 42-Jährigen in Berlin-Friedrichshain mit einem Messer angegriffen und später in einem Rathaus in Niedersachsen eine Frau als Geisel genommen haben. Der 42-Jährige musste mit Schnittverletzungen notoperiert werden, befindet sich aber außer Lebensgefahr, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Berlin am Donnerstag mitteilten.

Der Tatverdächtige verfolgte laut Zeugenaussagen den 42-Jährigen in der Nacht zu Mittwoch und brachte ihn von hinten zu Boden, wie es hieß. Er habe ihn mit Schlägen, Tritten und einem Messer angegriffen und sei anschließend geflüchtet. Es bestand nach ersten Erkenntnissen keine Vorbeziehung zwischen dem Verdächtigen und dem 42-Jährigen, hieß es.

Am Mittwoch bekannte sich der 25-Jährige laut Polizei in einem Video, das er auf sozialen Netzwerken veröffentlicht haben soll, zu dieser Tat. Im Rathaus der Gemeinde Sehnde in Niedersachsen habe der 25-Jährige den Angaben zufolge danach eine Frau mit vorgehaltenem Messer in seine Gewalt gebracht, „um so auf das Video hinzuweisen“, wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichteten. Beamte nahmen den Mann fest, die Frau blieb demnach unverletzt.

Motiv und Hintergründe der Tat waren laut Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst noch völlig unklar. Die Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Der 25-Jährige soll demnach am Donnerstag nach einer Vernehmung vor einen Ermittlungsrichter kommen.