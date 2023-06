Weißenfels - Bei einem Unfall mit einem Geisterfahrer auf der Bundesstraße 91 bei Weißenfels (Burgenlandkreis) sind am Sonntag drei Menschen schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge sei ein Autofahrer entgegen der Fahrtrichtung auf die Fahrbahn in Richtung Halle aufgefahren und dort mit dem Wagen einer Frau zusammengestoßen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Geisterfahrer und seine Beifahrerin sowie die Fahrerin des anderen Wagens seien mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Die Bundesstraße war wegen des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt.