Geisterfahrerin baut Unfall auf A73: Zwei Leichtverletzte

Meeder - Eine Geisterfahrerin hat auf der Autobahn 73 in Oberfranken einen Unfall verursacht. Die 84-Jährige aus Altenburg in Thüringen habe in Richtung Coburg fahren wollen und sei am Montagvormittag an der Anschlussstelle Eisfeld-Süd in falscher Richtung auf die Autobahn aufgefahren, teilte die Polizei mit. Auf Höhe von Meeder (Landkreis Coburg) sei ihr dann ein 32 Jahre alter Fahrer mit etwa 180 Stundenkilometern entgegengekommen.

Der Mann konnte der Rentnerin gerade noch ausweichen, doch beide Autos streiften einander und blockierten anschließend die Fahrbahn. Der Mann und die Frau wurden leicht verletzt. Die Polizei stellte den Führerschein der 84-Jährigen sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau ein. Die beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden.