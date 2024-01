Die deutschen Biathleten legen in Oberhof vor heimischer Kulisse gut los. In den Jagdrennen möchten sie an die bisherigen Leistungen anknüpfen.

Oberhof - Nach dem starken Auftakt und zwei Podestplätzen durch Benedikt Doll und Franziska Preuß beim Heim-Weltcup in Oberhof wollen die deutschen Biathleten in den beiden Verfolgungen am Samstag (12.25 Uhr/Samstag) nachlegen. Sprintsieger Doll geht im Rennen über 12,5 Kilometer mit einem Vorsprung von zwei Sekunden auf den Norweger Sturla Holm Laegreid auf die Strecke. Auch der Teamkollege des deutschen Routiniers, Johannes Kühn, befindet sich als Fünfter mit einem Abstand von einer halben Minute noch in Lauerstellung.

Die Rolle der Jägerinnen übernehmen die Sprint-Zweite Preuß und Janina Hettich-Walz, die als Fünfte abschloss. Die formstarke Französin Justine Braisaz-Bouchet eröffnet den Wettkampf über zehn Kilometer um 14.40 Uhr.