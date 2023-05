Ein reifer Apfel hängt an einem Apfelbaum.

Oldenburg - Gelbe Bänder an niedersächsischen Obstbäumen zeigen auch dieses Jahr wieder: Hier darf gepflückt werden. Das Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen (ZEHN) begann erneut ein Ernteprojekt zur Rettung von Obst. Obstbaumbesitzerinnen und -besitzer können sich seit Donnerstag beim ZEHN registrieren und ihre Bäume und Sträucher mit einem gelben Band kennzeichnen. „Ein Gelbes Band signalisiert: Hier dürfen Selbstpflücker*innen kostenlos und ohne Rücksprache Obst ernten“, teilte das ZEHN am Donnerstag mit.

Die Bäume und Sträucher werden dann in eine Standortkarte eingetragen. „Mit dem Projekt sorgt das ZEHN dafür, dass weniger überschüssiges Obst ungenutzt bleibt und am Ende verdirbt. Denn: Unsere Lebensmittel sind wertvoll“, sagte eine Sprecherin des ZEHN. Im vergangenen Jahr sind 4777 gelbe Bänder an 315 Standorten verteilt worden.