Berlin - Unbekannte haben einen Geldautomaten in Berlin-Marzahn gesprengt. Ob die Täter in der Nacht zum Mittwoch Geld erbeuteten, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Der Eingangsbereich des Supermarktes am Helene-Weigel-Platz, an dem der Automat stand, sei jedoch auch beschädigt worden. Das Geschäft habe am Mittwoch erst verspätet öffnen können, sagte ein Polizeisprecher. Auch, weil Spuren gesichert worden seien.