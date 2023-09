Glashütte - Drei Unbekannte haben in Glashütte (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) einen Geldautomaten gesprengt. Mehrere Anwohner hätten beobachtet, wie die Täter in einem dunklen Fahrzeug vom Tatort flüchteten, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Durch den lauten Knall der Sprengung wurden am frühen Freitagmorgen zahlreiche Anwohner geweckt, die Polizei wurde mehrfach alarmiert. Ob die Unbekannten Bargeld erbeuten konnten, war zunächst unklar. Auch die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.