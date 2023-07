Magdeburg - Unbekannte sind nach Polizeiangaben in der Nacht in ein großes Einkaufszentrum in Magdeburg eingebrochen und haben versucht, Geld aus einem Geldautomaten zu stehlen. Teile des Einkaufszentrums seien wegen laufender Ermittlungen noch abgesperrt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagvormittag. Ob es eine Sprengung gegeben habe, konnte der Sprecher zunächst nicht bestätigen. Die Polizei habe in der Nacht auch mit einem Hubschrauber nach den mutmaßlichen Tätern gesucht. Die Suche sei bislang aber erfolglos geblieben.