In einem Einkaufszentrum wird ein Geldautomat gesprengt und schwer beschädigt. Erst nach einer Statikprüfung kann das Gebäude wieder für Besucher geöffnet werden.

Geldautomat in Plauener Einkaufszentrum gesprengt

In einem Einkaufszentrum in Plauen wurde ein Geldautomat gesprengt. (Symbolbild)

Plauen - Unbekannte haben einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Plauen (Vogtlandkreis) gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter in der Nacht zum Samstag zunächst eine Scheibe ein und brachten anschließend den Automaten zur Explosion. Das Gerät wurde dabei vollständig zerstört.

Feuerwehr, Polizei und das Technische Hilfswerk waren im Einsatz. Am nächsten Morgen konnte das Gebäude zunächst nicht betreten werden – ein Statiker musste prüfen, ob Einsturzgefahr bestand. Dies bestätigte sich jedoch nicht. Ob und wie viel Geld gestohlen wurde, war zunächst unklar.