Wunstorf - Räuber haben einen Geldautomaten am Steinhuder Meer in Wunstorf gestohlen. Die drei Täter rissen den Automaten am frühen Morgen aus der Verankerung und verluden ihn in einen kleinen Transporter, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten suchen nun nach Zeugen.

Die Täter flüchteten mit einem weißen Fahrzeug mit Hamelner Kennzeichen. Während der Flucht sei die Heckklappe zunächst offen geblieben, sagte eine Zeugin aus, die den Notruf gewählt hatte. Die Täter waren maskiert. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahl.