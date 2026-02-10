weather regen
Magdeburg, Deutschland
  3. Kriminalität: Geldautomat in Weißensee gesprengt - Täter flüchtig

Kriminalität Geldautomat in Weißensee gesprengt - Täter flüchtig

In der Nacht gibt es eine starke Explosion in einem Berliner Supermarkt. Unbekannte öffnen mit Gewalt einen Geldautomaten und verschwinden dann. Nun ermittelt die Polizei.

Von dpa 10.02.2026, 13:42
Wie viel Geld die Täter stehlen konnten, ist aktuell unklar. (Symbolbild)
Wie viel Geld die Täter stehlen konnten, ist aktuell unklar. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Berlin - Unbekannte haben in Berlin-Weißensee einen Geldautomaten gesprengt. In der Nacht verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Supermarkt in der Pistoriusstraße, wie die Polizei mitteilte. Dort sprengten die Täter den Automaten im Eingangsbereich. Anschließend flüchteten sie unerkannt, wie es weiter hieß. Der Laden ist den Angaben zufolge erheblich beschädigt worden, verletzt wurde niemand. Wie viel Geld die Unbekannten erbeuteten, teilte die Polizei zunächst nicht mit.