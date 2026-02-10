In der Nacht gibt es eine starke Explosion in einem Berliner Supermarkt. Unbekannte öffnen mit Gewalt einen Geldautomaten und verschwinden dann. Nun ermittelt die Polizei.

Berlin - Unbekannte haben in Berlin-Weißensee einen Geldautomaten gesprengt. In der Nacht verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Supermarkt in der Pistoriusstraße, wie die Polizei mitteilte. Dort sprengten die Täter den Automaten im Eingangsbereich. Anschließend flüchteten sie unerkannt, wie es weiter hieß. Der Laden ist den Angaben zufolge erheblich beschädigt worden, verletzt wurde niemand. Wie viel Geld die Unbekannten erbeuteten, teilte die Polizei zunächst nicht mit.