Berlin/Weimar/Erfurt/Eisenach - Drei Kultureinrichtungen in Thüringen können sich über Mittel aus Berlin freuen. Das teilte die Vizepräsidentin des Bundestags, die aus Thüringen stammende Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt, am Donnerstag mit. Das Geld dafür stammten aus dem Förderprogramm KulturInvest für Baumaßnahmen in der Kultur. Die Mittel gab der Haushaltsausschuss des Bundestags nun frei.

Demnach erhält die Unesco-Welterbestätte Wartburg in Eisenach für die Sanierung der mittelalterlichen Hauptgebäude mehr als 4,9 Millionen Euro. Das KulturQuartier in Erfurt profitiert mit rund 1,3 Millionen Euro. Eine Kulturgenossenschaft und ein Verein stehen hinter dem Projekt und möchten das ehemalige Schauspielhaus so umbauen, damit dort Platz für ein Programmkino, Tanz, Radio und mehr entsteht.

Eine große Anschubfinanzierung gibt es mit rund 5,2 Millionen Euro für die sogenannte Sendehalle in Weimar. In dem ehemaligen DDR-Funkhaus plant die Stiftung Sendehalle Weimar einen Erinnerungs- und Begegnungsort. „Mit der Sendehalle in Weimar entsteht ein Gedenkort für Opfer und Überlebende der Shoah. Wir stärken damit die Erinnerungskultur in Thüringen, gerade in der heutigen Zeit wichtiger denn je“, sagte Göring-Eckardt laut Mitteilung.