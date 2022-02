Geldstrafe nicht bezahlt: Mann muss 105 Tage in Haft

Halle/Plauen - Ein 33-Jähriger muss ins Gefängnis, weil er eine Geldstrafe nicht bezahlt hat. Die Bundespolizei hatte ihn am Samstagabend auf dem Hauptbahnhof in Halle kontrolliert. Dabei stellte sich beim Datenabgleich heraus, dass der Mann vom Amtsgericht Plauen (Sachsen) zu einer Geldstrafe von 1260 Euro oder als Ersatz zu 105 Tagen Haft rechtskräftig verurteilt worden war, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Da er die Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Halle gebracht.