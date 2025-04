Mit Armbrust und Hammer Geldstrafe oder Haft? Prozess um Mordversuch auf Friedhof

Ein Mann geht an einem Sommerabend auf einem Bremer Friedhof spazieren, als ihn plötzlich ein Pfeil in den Rücken trifft. War es ein heimtückischer Mordversuch? Was Anwälte und Staatsanwältin fordern.