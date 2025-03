Geldtransporter sind immer wieder ein beliebtes Ziel von kriminellen Banden. In Berlin schlugen Täter zu einer ungewöhnlichen Zeit zu.

Geldtransporter in Marzahn überfallen - Täter bewaffnet

In Berlin-Marzahn wurde ein Geldtransporter gerammt und geöffnet. (Foto - Illustration)

Berlin - Nach einem Überfall auf einen Geldtransporter in Berlin-Marzahn fahndet die Polizei nach den bewaffneten Tätern. Die Räuber hatten den Transporter am späten Sonntagabend mit einem Auto gerammt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Mit Gewalt öffneten sie den Transporter. Dann zündeten sie ihren ersten Wagen an und flohen mit einem weiteren Auto.

Die Flucht ging möglicherweise Richtung Neukölln. Dort wurde ein Wagen gefunden, der das Fluchtfahrzeug sein könne, so die Polizei. „Das Gebäude und Umgebung werden durchsucht. Eine umfangreiche Tatortarbeit folgt.“ Die Polizei ermittle „auf Hochtouren“, so die Sprecherin.