Dresden - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat das letzte Testspiel der Wintervorbereitung mit 3:0 (2:0) gegen den tschechischen Erstligisten FK Pardubice gewonnen. Stefan Kutschke (6./22.) brachte die Hausherren am Sonntag vor etwa 700 Zuschauern in der Dresdner Walter-Fritzsch-Akademie in Führung und erhöhte dann. Tom Zimmerschied (67.) stellte den Endstand her in einer über weite Strecken einseitigen Partie her.

Nach der gelungenen Generalprobe kann die SGD eine positive Bilanz der Winterpause ziehen. Siege über Pardubice und den 1. FC Kaiserslautern (3:0) sowie ein Remis gegen den 1. FC Magdeburg (2:2) dürften Rückenwind für die schwierige Mission Wiederaufstieg geben. Am kommenden Samstag (14.00 Uhr/Magentasport) treffen die Sachsen zu Hause auf den SV Sandhausen.