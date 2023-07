Braunschweig - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den letzten Test vor dem Saisonauftakt gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel gewann am Samstag im heimischen Stadion mit 1:0 gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen. Torschütze der Eintracht war Angreifer Anthony Ujah in der 49. Minute. Die Partie war über viermal 30 Minuten ausgetragen worden. Im ersten Saisonspiel empfangen die Braunschweiger am 30. Juli (13.30 Uhr/Sky) Holstein Kiel.