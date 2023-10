Naumburg - Die Besetzung der Schöffenämter an den Amtsgerichten in Sachsen-Anhalt ist überwiegend erfolgreich durchgeführt worden. Bei neun Amtsgerichten seien die Schöffen bereits mit genügend Bewerbern gewählt worden, teilte ein Sprecher des Oberlandesgerichts Naumburg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Bei zwei Gerichten stehe die Wahl noch aus, es gebe aber auch dort genügend Bewerberinnen und Bewerber.

Da sich zunächst nicht genügend freiwillige Bewerber gefunden hatten, wurde in einigen Städten und Landkreisen die Bewerbungsfrist im Frühjahr verlängert. Die Rechtsprechung in Deutschland ist nicht allein Sache ausgebildeter Juristinnen und Juristen. An Amts- und Landgerichten sprechen auch Schöffen als ehrenamtliche Laienrichter in Strafprozessen Recht - gemeinsam und gleichberechtigt mit ausgebildeten hauptamtlichen Richterinnen und Richtern. In Sachsen-Anhalt werden für die kommenden fünf Jahre insgesamt rund 2500 Haupt-, Ersatz-, Jugend- und Jugendersatzschöffen gesucht.