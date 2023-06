Oldenburg - Georg Heckel wird ab der Spielzeit 2024/25 neuer Generalintendant am Oldenburgischen Staatstheater. Das gab Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs (SPD) am Donnerstag bekannt. Zuvor hatte der Verwaltungsausschuss des Theaters einen entsprechenden Vorschlag gemacht. Heckel folgt auf Christian Firmbach, der neuer Intendant am Badischen Staatstheater in Karlsruhe wird. Seit 2018 leitet Heckel das Landestheater Detmold.

Heckel werde die starke Publikumsorientierung des Staatstheaters fortsetzen und zugleich neue künstlerische Impulse setzen, sagte Mohrs. Der in Aachen aufgewachsene Heckel studierte Gesang, anschließend war er zehn Jahre als Sänger auf der Bühne. Berufsbegleitend studierte er Kulturmanagement. Er wurde Betriebs- und Operndirektor am Staatstheater Darmstadt und stellvertretender Intendant am Theater Augsburg. Am Theater Freiburg begleitete er als Betriebsdirektor die Neuaufstellung des Ensembles.