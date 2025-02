Als eine Frau in Nordhausen ihr geparktes Auto vermisst, ruft sie besorgt bei der Polizei an. Ihr Lebensgefährte kann die Situation aufklären.

Nordhausen - Dieser Fall eines vermeintlichen Autodiebstahls war schnell aufgeklärt: Eine Frau aus Nordhausen rief am Freitagabend bei der Landeseinsatzzentrale in Erfurt an, weil ihr geparktes Auto nicht mehr an seinem Abstellort stand. Eine Überprüfung ergab, dass der Wagen nicht abgeschleppt wurde, berichtete die Polizei.

Noch bevor eine Streife losgeschickt wurde, meldete sich die 32-Jährige erneut und gab Entwarnung: Ihr Lebensgefährte hatte den Wagen umgeparkt, jedoch versäumt, sie darüber zu informieren. „Ende gut, alles gut“, so der Kommentar der Polizei zu dem Vorfall.