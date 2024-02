Geplante Abgabe für Tagestouristen in Wittenberg verschoben

Wittenberg - Die geplante Abgabe für Tagestouristen in der Lutherstadt Wittenberg wird auf frühestens 2026 verschoben. Es gebe noch Dinge, die geklärt werden müssten, teilte eine Stadtsprecherin am Donnerstag mit. Es gehe vor allem um Fragen, wie die Abgabe genau umgesetzt und wie dies kontrolliert werden könne. Der Stadtrat hatte am Mittwochabend die Verschiebung auf 2026 mehrheitlich beschlossen.

Zunächst war geplant, dass auch Tagesgäste ab April dieses Jahres eine Gebühr von zwei Euro bezahlen sollten, wenn sie Wittenberg besuchen. Bereits vor einem Jahr hatte Wittenberg eine sogenannte Bettensteuer für Übernachtungsgäste eingeführt. Dieser Gästebeitrag wird auch in anderen Städten bereits erhoben, darunter in Quedlinburg und Bad Schmiedeberg. Im Jahr 2022 bescherte der Gästebeitrag den Orten nach Angaben des Wirtschaftsministeriums Einnahmen in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro.