Berlin - Am drittletzten Wettkampftag starten die Geräteturner ihren Wettbewerb bei den Special Olympics World Games in Berlin. In acht Disziplinen vom Reck über das Pauschenpferd bis zum Mehrkampf absolvieren die Aktiven am Freitag zunächst ihre Klassifizierung, um am Wochenende die jeweiligen Sieger der vergleichbaren Leistungsklassen zu küren. Dagegen laufen in allen anderen Sportarten außer den bereits beendeten Wettbewerben der Freiwasserschwimmer, in der Rhythmischen Sportgymnastik und beim Golf die Konkurrenzen um Medaillen.

Nachdem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Weltspiele der geistig und mehrfach Beeinträchtigten vor knapp einer Woche auf der sehr emotionalen Feier im Berliner Olympiastadion eröffnet hatte, stattet Bundeskanzler Olaf Scholz am Nachmittag den Leichtathleten im Olympiapark einen Besuch ab.