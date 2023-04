Oldenburg - Mit Fahrrad-Demos soll am Wochenende an mehreren Stellen in Niedersachsen gegen den geplanten Ausbau von Autobahnen demonstriert werden. Für den Raum Oldenburg ließ das Verwaltungsgericht vorläufig zu, dass ein Teil der Protestfahrt über die Autobahn A28 führen kann. Das Gericht teilte am Freitag mit, auf dem Streckenabschnitt zwischen Oldenburg-Wechloy und Neuenkruge sei am Sonntagmorgen nicht mit viel Verkehr zu rechnen. Deshalb gehe das Interesse der Demonstranten an Protest auf der Autobahn vor.

Das Gericht hob in seinem Eilbeschluss Einschränkungen durch den Landkreis Ammerland auf, der eine Route unter Vermeidung der Autobahn festgelegt hatte. Der Beschluss sei aber noch nichts rechtskräftig, teilte das Gericht mit. Der Landkreis könne Beschwerde beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht einlegen. Von der Kreisverwaltung gab es zunächst keine Angaben, ob diese Möglichkeit genutzt wird.

Zu dem Protest haben das Bündnis Moor bleibt Moor, Fridays for Future, BUND, Nabu und andere Naturschutzorganisationen aufgerufen. Im Ammerland geht es um den umstrittenen Bau der Küstenautobahn A20. In Lüneburg ist am Sonntag ein Fahrradprotest gegen den Ausbau der A39 geplant.