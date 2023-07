Hamburg - Das Oberlandesgericht Hamburg verkündet heute (14.30 Uhr) das Urteil gegen einen 21-Jährigen wegen Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat (IS). Laut Anklage soll der Hamburger 2013 mit seiner Mutter nach Syrien gereist sein, wo sich die Frau ebenso wie der Stiefvater dem IS angeschlossen hatte. Der damals Elfjährige soll von der Terrororganisation ausgebildet worden sein und sich ihr ebenfalls angeschlossen haben. Von 2016 bis 2017 soll er an Kampfhandlungen beteiligt gewesen sein.

Außerdem hatte er sich der Bundesanwaltschaft zufolge nach seiner Gefangennahme in einem kurdische Lager weiterhin als IS-Mitglied betätigt und andere Jugendliche aufgewiegelt. Die Anklagebehörde hat auf drei Jahre und sechs Monate nach Jugendstrafrecht plädiert, die Verteidigung Freispruch gefordert.

Weil der Angeklagte im Tatzeitraum noch Kind beziehungsweise Jugendlicher war, war die Öffentlichkeit vom Auftakt der Hauptverhandlung bis zur Urteilsverkündung ausgeschlossen worden.