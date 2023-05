Magdeburg - Bei Sachsen-Anhalts Rentnern gibt es im bundesweiten Vergleich das geringste geschlechtsspezifische Gefälle bei Alterseinkünften. Wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte, bezogen Frauen ab 65 Jahren 2021 in Sachsen-Anhalt Alterseinkünfte in Höhe von 14.984 Euro brutto pro Jahr. Bei Männern der gleichen Altersgruppe waren es 17.643 Euro brutto. Der sogenannte Gender Pension Gap lag damit bei 15,1 Prozent. Deutschlandweit lag dieser Wert den Angaben zufolge bei 42,6 Prozent.

Der niedrige Unterschied bei den Alterseinkünften von Männern und Frauen sei darauf zurückzuführen, dass das Niveau der Alterseinkünfte von Männern in Sachsen-Anhalt vergleichsweise niedrig war, hieß es. Sachsen-Anhalts Rentnern standen bundesweit die geringsten Renten und Pensionen zur Verfügung. Ihre Alterseinkünfte erreichten nur etwa 70,5 Prozent des bundesweiten Durchschnitts. Die Rentnerinnen hatten hingegen überdurchschnittlich hohe Alterseinkünfte. Die Frauen waren vergleichsweise häufiger und umfangreicher erwerbstätig.