Geisleden - Ein unangenehmer Geruch in Geisleden (Landkreis Eichsfeld) hat am Dienstagabend die Polizei und Feuerwehr beschäftigt. Wie die Polizei mitteilte, rief zunächst ein Mitarbeiter eines Geschäftes die Einsatzkräfte, weil der Geruch offenbar aus einem Abfluss aufgestiegen war. Eine Kundin klagte über Unwohlsein und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Messungen der Feuerwehr ergaben keinen Nachweis für gesundheitsgefährdende Substanzen.

Kurz darauf stieg in einer weiteren Straße ein eigenartiger Geruch aus den Kanälen auf. Auch hier ergaben die Messungen keinen Hinweis auf mögliche Gefahrstoffe. Die Ursache des Geruchs ist den Angaben zufolge weiter unklar.