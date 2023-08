Harztor - Nach einer Mahlzeit mit gesammelten Pilzen ist ein Paar in Harztor (Landkreis Nordhausen) ins Krankenhaus gebracht worden. Die beiden hätten nach dem Pilzessen am Montagabend Halluzinationen entwickelt und dringender ärztlicher Behandlung bedurft, teilte die Polizei am Dienstag mit. Weil der Mann in seinem Zustand zunehmend renitent geworden sei, habe die Polizei den Rettungsdienst unterstützen müssen. Im Krankenhaus erhielten die beiden Entgiftungsmittel. Um welche Pilze es sich handelte und wo sie gesammelt worden waren, ging aus der Polizeimitteilung nicht hervor. Auch zum Alter der Betroffenen gab es keine Angaben.