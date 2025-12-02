Im Landgericht kommen weitere Betroffene als Zeugen zu Wort - sie waren dabei, als der Todesfahrer über den Magdeburger Weihnachtsmarkt raste.

Magdeburg - Das Landgericht Magdeburg hört im Prozess gegen den Todesfahrer vom Weihnachtsmarkt heute (09.30 Uhr) weitere Betroffene als Zeugen. Zusammen sind sieben Geschädigte geladen sowie Angehörige einer getöteten Frau, wie ein Sprecher vorab mitteilte. Es ist der neunte Prozesstag. Am vorigen Donnerstag waren erste Opfer zu Wort gekommen.

Angeklagt ist der 51 Jahre alte Taleb al-Abdulmohsen aus Saudi-Arabien, der am 20. Dezember 2024 mit einem 340 PS starken Mietwagen und bis zu 48 Kilometern pro Stunde über den Weihnachtsmarkt raste. Ein neunjähriger Junge sowie fünf Frauen im Alter von 45 bis 75 Jahren kamen ums Leben. Mehr als 300 weitere Menschen wurden verletzt.