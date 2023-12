Erfurt - Am zweiten Advent laden erneut mehrere Thüringer Städte zum vorweihnachtlichen Einkaufsbummel ein. Am Sonntag sind unter anderem in der Landeshauptstadt Erfurt, Jena, Weimar, Gotha und Nordhausen die Geschäfte geöffnet. Bereits am ersten Advent hatte es in mehreren Thüringer Städten Gelegenheit zum sonntäglichen Einkaufen gegeben. In Thüringen sind nach dem Ladenöffnungsgesetz verkaufsoffene Sonntage am ersten oder zweiten Advent möglich, wobei die Einkaufssonntage in der Regel an Weihnachts- oder Adventsmärkte gekoppelt sind.