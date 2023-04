Berlin - Auf einer Roboter-Rallye können Kinder künftig spielerisch das Museum für Kommunikation in Berlin erkunden. Mädchen und Jungen zwischen acht und zwölf Jahren haben dabei die Möglichkeit, in Teamarbeit auf einer Schnitzeljagd durch das Museum zu wandern, teilte das Museum am Dienstag mit. Mit Hilfe von Augmented Reality (AR) müssen sie Buchstaben finden und bekommen gleichzeitig ein Stück Geschichte vereinfacht vermittelt.

Über Tablets erfahren die Kinder, dass das Rotobermädchen MR4 von ihren Entwicklern zu wenig Arbeitsspeicher bekommen hat und deshalb unglaublich vergesslich ist. Ihr Kumpel Katzomat hat einen schwachen Akku, der ständig bei fünf Prozent liegt. Beide Figuren haben Eigenschaften, mit denen Kinder und Erwachsene auch im Alltag zurechtkommen müssen. Das Rallye-Angebot startet am 11. April und ist für Kinder kostenlos.