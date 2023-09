Altmark

Lüderitzer aus Namibia besuchen Partner in der Altmark

9000 Kilometer Luftlinie liegen zwischen den beiden namensgleichen Gemeinden Lüderitz in Namibia und Lüderitz in der Altmark. In dieser Woche ist eine afrikanische Delegation zu Gast im Norden Sachsen-Anhalts. Energie- und Umweltthemen stehen im Mittelpunkt.