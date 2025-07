Mühlhausen - Zwei Brüder sind in Mühlhausen Opfer eines Angriffs mit Reizgas geworden. Die beiden hatten sich in der Nacht lautstark auf ihrem Balkon unterhalten, wie die Polizei berichtete. Ein bislang unbekannter Täter, dem offensichtlich der Lärm missfiel, lief am Balkon vorbei und sprühte unvermittelt Pfefferspray in Richtung der beiden Männer. Beide Brüder erlitten Atemwegsbeschwerden und wurden ärztlich behandelt.

Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung blieb bisher ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet die Bevölkerung um Hinweise.