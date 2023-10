Hoyerswerda/Bad Muskau - Nahe der deutsch-polnischen Grenze hat die Polizei zwei gestohlene Autos gestoppt. In einem Fall konnte am Samstag der 34 Jahre alte Fahrer bei Hoyerswerda festgenommen werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er war in einem als gestohlen gemeldeten Auto mit Gifhorner Kennzeichen unterwegs. Im zweiten Fall gab der Fahrer am Grenzübergang in Bad Muskau Gas. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt habe er auf polnischer Seite die Kontrolle über den Wagen verloren und sei im Straßengraben gelandet. Er konnte unerkannt flüchten. Das Auto wurde sichergestellt. Die beiden Fahrzeuge hatten laut Polizei einen Gesamtwert von 60.000 Euro.