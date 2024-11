Anfang Oktober reißen Unbekannte in Zeitz sämtliche Stolpersteine heraus. Für die Stadt ein Schock. Aber auch die anschließende Solidarität überrascht.

Gestohlene Stolpersteine in Zeitz neu verlegt

Gedenken an Nazi-Opfer

In Zeitz wurden die gestohlenen Stolpersteine neu verlegt.

Zeitz - Die im Oktober gestohlenen Stolpersteine in Zeitz (Burgenlandkreis) sind neu verlegt worden. „Wir können es eben nicht dulden, dass das Gedenken an die schrecklichen Ereignisse während der Zeit des Nationalsozialismus beseitigt werden“, sagte der Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU). Die Tat habe sich für ihn nicht angekündigt, er nehme auch grundsätzlich keine antisemitische Problematik in der Stadt wahr.

Anfang Oktober hatten Unbekannte alle zehn Stolpersteine in der Stadt Zeitz gestohlen. Die goldfarbenen Gedenktafeln erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus, die in der Stadt lebten. Die Tat hatte deutschlandweit für große Solidarität gesorgt - 50.000 Euro seien für neue Steine auf einem Spendenkonto eingegangen, sagte Thieme.

Nach Angaben des Künstlers und Initiators des Stolpersteine-Projektes, Gunter Demnig, sind weltweit bisher rund 112.000 Stolpersteine verlegt worden, etwa 900 seien gestohlen worden. Zuletzt verschwanden auch Anfang Oktober in Halle und in Oschersleben (Landkreis Börde) Anfang November Stolpersteine.