Burg - Im Landkreis Jerichower Land haben Diebe vier Autos gestohlen - eines ist auf der Autobahn bei Frankfurt/Oder von der Polizei gestoppt worden. In der Nacht von Freitag zu Samstag entwendeten die Täter den Wagen vom umzäunten Grundstück eines Einfamilienhauses im Burger Ortsteil Detershagen. Noch bevor die Fahrzeugbesitzer den Diebstahl bemerkten, wurde das Auto bei Frankfurt/Oder kontrolliert, wie die Polizei am Sonntag in Burg mitteilte. Der Fahrer flüchtete. Nach einer Spurensicherung erhalten die Besitzer ihr Fahrzeug zurück.

Keine Spur gab es zunächst zu drei weiteren, in Möser und Gommern gestohlenen Autos. Alle wurden in derselben Nacht zum Samstag entwendet. Sie sind mit einem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet. Dabei öffnet sich ein Auto schon, wenn sich der Fahrer mit dem Schlüssel nur nähert. Ein Zündschlüssel zum Motorstarten ist oft nicht mehr nötig. Kriminelle können die Daten abfischen und auslesen. Die Polizei empfiehlt für die Schlüssel spezielle Schutzhüllen, um solche Diebstähle zu verhindern.