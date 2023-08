Meerane - Auf der Suche nach einem gestohlenen Motorrad hat die Polizei in Meerane im Landkreis Zwickau einen Mann ausfindig gemacht, der eigentlich eine Haftstrafe absitzen müsste. Bereits am Montag sei den Beamten gemeldet worden, dass das Kraftrad im thüringischen Gößnitz (Landkreis Altenburger Land) entwendet worden ist, teilte die Polizei am Samstag mit. Mit Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern hatten Beamte das Fahrzeug in einer Garage in Meerane gefunden.

Ebenfalls anwesend gewesen seien zwei Tatverdächtige im Alter von 36 und 38 Jahren, hieß es. Gegen den 36-Jährigen habe den Angaben zufolge bereits ein Haftbefehl bestanden. Die Beamten hatten den Mann deshalb in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er eine mehrmonatige Haftstrafe absitzen soll. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, ob die Männer mit weiteren ähnlichen Delikten in Verbindung stehen.