Filsum - Das gestohlene Hinweisschild für die Polizeistation im ostfriesischen Filsum (Landkreis Leer) ist wieder aufgetaucht. Die Ordnungshüter reagierten auf den Fund erfreut auf Plattdeutsch: „De Wiespahl is weer daar!!!“, schrieb die Pressestelle der Polizei in Leer am Freitag auf Facebook, nachdem sie zuvor am Mittwoch schon einen Suchaufruf auf Plattdeutsch ausgegeben hatte.

Demnach hatte nun ein aufmerksamer Bürger das zunächst unauffindbare blau-weiße Schild mit der Aufschrift „Polizei“ und einem Richtungspfeil nahe dem ursprünglichen Standort wiedergefunden. Wer hinter dem Diebstahl steckte, blieb unklar. Der Leiter der Polizeistation Filsum, der das Verschwinden festgestellt hatte, sei über den Fund nun „heel blied“ - also „sehr erfreut“, teilte die Polizei mit. In dem Ort ist wieder Ruhe eingekehrt: „Un in Filsum is all weer allerbest.“