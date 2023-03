Gesundbleiben am Arbeitsplatz: Mediziner diskutieren in Jena

Jena - Die Gesundheit von Beschäftigten rückt angesichts des Fachkräftemangels immer stärker in den Fokus. Wie Arbeit sicher und gesund gestaltet und wie die Beschäftigungsfähigkeit möglichst lange erhalten bleiben kann, sind zentrale Fragen, über die ab Mittwoch auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin in Jena diskutiert wird. Rund 1000 Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum haben sich zu dem viertägigen Expertentreffen angekündigt.

„Die Pandemie hat in den letzten Jahren in vielerlei Hinsicht unseren Alltag auch im beruflichen Kontext beeinflusst und sich auch psychosozial belastend ausgewirkt“, sagte Tagungspräsidentin Astrid Heutelbeck, Direktorin des Instituts für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin am Jenaer Universitätsklinikum. Psychische Belastungen in der Arbeitswelt stellen daher einen Schwerpunkt der Tagung dar. Der Umgang mit Allergien in der Arbeitswelt und die Frage, wie die Rückkehr von Langzeitkranken an den Arbeitsplatz gelingen kann, bilden weitere Schwerpunkte.