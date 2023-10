Osnabrück - Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi rechnet in den kommenden Herbst- und Wintermonaten nicht mit erneuten Corona-Einschränkungen. „Ich sehe in diesem Winter in Sachen Corona keinerlei Pflichten oder Verbote auf uns zukommen“, sagte der SPD-Minister im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstag). Eine neuerliche Maskenpflicht „sehe ich nicht“, so der SPD-Politiker.

Die derzeitigen Corona-Infektionen zeigten sich „meist über einfache Erkältungssymptome“, so der Minister, der selbst promovierter Mediziner ist. „Man kann sich leichter anstecken, aber die Verläufe sind deutlich milder und kürzer.“ Er rate dennoch weiter zur Vorsicht. Das bedeute auch, „eine Maske dabei zu haben, die man aufsetzen kann, um sich und andere zu schützen, wenn etwa in vollen Bussen oder Räumen offenkundig Viren kursieren“. Vor allem alte und kranke Menschen müssten weiterhin geschützt werden.