Hannover - Im Vorfeld des Weltkrebstages am Sonntag wirbt Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) für Vorsorgeuntersuchungen. „Die vielfältigen und wirksamen Angebote von Mammographie- und Hautkrebs-Screening, Darmspiegelung und Tastuntersuchung der Prostata stehen allen offen und sollten unbedingt genutzt werden. Vorsorgeuntersuchungen können Leben retten“, sagte Philippi am Freitag in Hannover.

Jedes Jahr erkranken nach Angaben des niedersächsischen Gesundheitsministeriums etwa 500.000 Menschen in Deutschland an Krebs. Die Hälfte der Patienten stirbt daran. Rund 40 Prozent aller Krebserkrankungen seien durch eine gesunde Lebensweise vermeidbar. Etwa indem man nicht raucht, wenig oder gar keinen Alkohol trinkt und ein normales Körpergewicht hat und sich viel bewegt.

Für die Verbesserung und Weiterentwicklung der Krebsvorsorge wurden in den vergangenen Jahren sogenannte Krebsregister entwickelt. Die Datenbanken erfassen die Krebserkrankungen und werten sie aus. „Für Fortschritte in der Krebsmedizin brauchen wir diese Zahlen und Daten, denn nur, wenn wir die Versorgung kennen, können wir Ideen entwickeln, wo und wie etwas besser gemacht werden kann“, sagte Philippi. Erkrankte Patienten sowie Ärzte sollten deswegen ihre Daten melden. „Am Ende kommt dies allen Krebspatientinnen und Krebspatienten und ihren Angehörigen zugute“, so Philippi.